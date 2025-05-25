Политика как он...
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Политика как она есть

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Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

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Комментарии
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Татьяна Романова
&quot;за границу уехали более 250 иноагентов из 579&quot; А остальные 329 штук где??
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4 час.
Татьяна Романова
По вашему все, кто носит крестик над декольте проститутки?🤭
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4 час.
ВераВерная
Симоньян-то правильно всё говорит, только зачем же её медиахолдинг RT столько внимания предателю Краснопёрову выдал? Он же не только иноагент, он изменник Родины и враг! А они его прогулку по Красной Площади в СМИ показали, и интервью взяли, как у героя дня((( С какой целью?
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1 час.
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