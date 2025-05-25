Симоньян описала уехавших из России словами «просчитались»

ВераВерная

Симоньян-то правильно всё говорит, только зачем же её медиахолдинг RT столько внимания предателю Краснопёрову выдал? Он же не только иноагент, он изменник Родины и враг! А они его прогулку по Красной Площади в СМИ показали, и интервью взяли, как у героя дня((( С какой целью?