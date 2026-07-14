Над Тульской областью уничтожены восемь украинских БПЛА

Над Тульской областью силы ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, жертв и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные группы.
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