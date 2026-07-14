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Царьград

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Над Тульской областью уничтожены восемь украинских БПЛА

Над Тульской областью уничтожены восемь украинских БПЛА

Над Тульской областью силы ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, жертв и разрушений нет, на местах падения обломков работают оперативные группы.

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