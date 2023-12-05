Ставка на Штаты прогорела, Украина оказалась на коленях – Соскин 

Зоя Копань

Господи, прости и помилуй, да Хохлофашистостан давно на коленях, и их Рада это просто ширма, типа дерьмократия, земли проданы корпорациям,(а зачем нам отдавать наши политые кровью земли каким то янкам) а чубатые просто стали холопами без кружевные труселей, но в кастрюлях!