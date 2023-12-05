У Запада больше нет денег для Украины, а это значит, что страна окажется «на коленях». Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ставка на Штаты прогорела, Украина оказалась на коленях – Соскин
Комментарии
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Лев Добрый
Соскин, мордвин чёртов - КАЖДОМУ СВОЁ!😎👍👈🤠
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15 час.
Зоя Копань
Господи, прости и помилуй, да Хохлофашистостан давно на коленях, и их Рада это просто ширма, типа дерьмократия, земли проданы корпорациям,(а зачем нам отдавать наши политые кровью земли каким то янкам) а чубатые просто стали холопами без кружевные труселей, но в кастрюлях!
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13 час.
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