Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ставка на Штаты прогорела, Украина оказалась на коленях – Соскин 

Ставка на Штаты прогорела, Украина оказалась на коленях – Соскин 

У Запада больше нет денег для Украины, а это значит, что страна окажется «на коленях». Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
Соскин, мордвин чёртов - КАЖДОМУ СВОЁ!😎👍👈🤠
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15 час.
Зоя Копань
Господи, прости и помилуй, да Хохлофашистостан давно на коленях, и их Рада это просто ширма, типа дерьмократия, земли проданы корпорациям,(а зачем нам отдавать наши политые кровью земли каким то янкам) а чубатые  просто стали холопами без кружевные труселей, но в кастрюлях!
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13 час.

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