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Сергей Миронов заявил о последствиях вытеснения русских из Прибалтики

Сергей Миронов рассказал о последствиях политики в отношении русскоязычных жителей стран Балтии. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» считает, что действия властей Эстонии, Латвии и Литвы негативно скажутся как на государствах, так и на их населении.

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