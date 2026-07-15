Сергей Миронов заявил о последствиях вытеснения русских из Прибалтики

Сергей Миронов рассказал о последствиях политики в отношении русскоязычных жителей стран Балтии. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» считает, что действия властей Эстонии, Латвии и Литвы негативно скажутся как на государствах, так и на их населении.