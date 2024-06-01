Реплика В.Богданова  о кончине Н. РЫЖКОВА.

ЧЕМ для меня запомнился Николай Рыжков, как последний Председаель Совета Минисров СССР??? ПРЕЖДЕ всего, как трус всесоюзного масштаба, обрекший народы огромной страны на страдания и голод, отдавшийй безропотно бразды правления экономикой, в сущности, малограмотному в экономике и политике ГОРБАЧЁВУ.
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