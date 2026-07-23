Актриса Саша Бортич показала, как дрессирует своего шестилетнего сына Александра. Шуточный ролик она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
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