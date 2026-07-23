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Мода и Шоу-бизнес

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Саша Бортич показала, как "дрессирует" своего шестилетнего сына

Саша Бортич показала, как "дрессирует" своего шестилетнего сына

Актриса Саша Бортич показала, как дрессирует своего шестилетнего сына Александра. Шуточный ролик она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

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