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Царьград

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Не есть сахар, не купаться: что категорически нельзя делать 25 июля, чтобы не было беды

Не есть сахар, не купаться: что категорически нельзя делать 25 июля, чтобы не было беды

В Проклов день, 25 июля, категорически нельзя купаться и есть сахар, чтобы избежать страшных бед.Что ни в коем случае нельзя делать 25 июля, чтобы избежать больших бед? Рассказываем об этом.

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