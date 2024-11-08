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Депутат Рады Скороход: Украина прошла точку невозврата

Депутат Рады Скороход: Украина прошла точку невозврата

В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года.Украина "прошла точку невозврата", вернуться в границы 1991 года уже невозможно.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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