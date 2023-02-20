В жужжащем мире насекомых.

Зима постепенно сдаёт свои права, в воздухе уже начинает пахнуть весной. Скоро природа заиграет красками, заживёт своей неповторимой жизнью: запоют птицы, на деревьях появятся первые листочки и выползут из своих укрытий всевозможные насекомые.