Bobruin.by . Мой Бобруйск

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
    Что ж вы, бл...ь, пристаёте к этой мелочёвке? Стрижка, пирожки, семечки, старушки с уропом и помидорами, какого х... ...В Бобруйске трое ...
  • Юрий Стенякин
    Батюшка хорош - жиденькая бороденка зато момон .......В Бобруйском райо...

В жужжащем мире насекомых.

В жужжащем мире насекомых.

Зима постепенно сдаёт свои права, в воздухе уже начинает пахнуть весной. Скоро природа заиграет красками, заживёт своей неповторимой жизнью: запоют птицы, на деревьях появятся первые листочки и выползут из своих укрытий всевозможные насекомые.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх