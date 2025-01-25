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Президент Молдавии Санду отправилась на Украину

Президент Молдавии Санду отправилась на Украину

Президент Молдавии Майя Санду в субботу, 25 января, отправилась на Украину. Об этом глава республики сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Вот её там и пристрелить надо. Зажилась паскуда
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20 час.

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