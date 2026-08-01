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Мария Трубецкая принимала ухаживания будущего императора, но всю жизнь любила другого

Мария Трубецкая принимала ухаживания будущего императора, но всю жизнь любила другого

В середине XIX века о фрейлине Марии Трубецкой шептался весь Петербург. Говорили, что она без смущения целовалась с наследником престола, тайно бегала на свидания к князю Барятинскому, а замуж в итоге вышла за совсем другого человека.

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