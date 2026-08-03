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Малофеев предупредил о риске технофашизма и цифрового концлагеря

Малофеев предупредил о риске технофашизма и цифрового концлагеря

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что человечество обязано создавать совершенные технологии, но не принимать религию Кремниевой долины, поскольку за обещаниями искусственного интеллекта (ИИ) спасти планету от Армагеддона скрывается наступление технофашизма и «цифрового концлагеря».

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