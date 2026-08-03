Малофеев предупредил о риске технофашизма и цифрового концлагеря

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Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что человечество обязано создавать совершенные технологии, но не принимать религию Кремниевой долины, поскольку за обещаниями искусственного интеллекта (ИИ) спасти планету от Армагеддона скрывается наступление технофашизма и «цифрового концлагеря».