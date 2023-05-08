Нужен ли России железнодорожный маршрут «Белкомур»?

Проект «Белкомур» представляет собой новый железнодорожный маршрут (БЕЛое море – КОМи – УРал), который соединит между собой промышленно развитые регионы Сибири и Урала с портами на севере России.
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