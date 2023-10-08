ВС России начали масштабное контрнаступление сразу на нескольких направлениях, украинские боевики опять пытались атаковать Крым: Обновленная карта военной операции на Украине 8 октября 2023 года Юлия СоколоваНа Купянском направлении российские Вооруженные Силы приступили к интенсивной артподготовке с применением тяжелой боевой техники.
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