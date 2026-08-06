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Грушко: Запад готовит экономику к войне с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что все усилия Западных стран направлены на подготовку их экономики и общества к потенциальному военному конфликту с Российской Федерацией.

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