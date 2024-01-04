«Ватикан переживает борьбу либералов и консерваторов»

Ватикан переживает эпоху сложных структурных и идеологических изменений, но при этом продолжает внимательно следить за глобальными геополитическими тенденциями и адаптирует под них свою внутреннюю и внешнюю политику.
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