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Царьград

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Сознательно бьют по детям: Теракт в Севастополе стал вторым ракетным ударом по пляжу. "Сдаваться и раскаиваться он не собирается" – Стешин

Сознательно бьют по детям: Теракт в Севастополе стал вторым ракетным ударом по пляжу. "Сдаваться и раскаиваться он не собирается" – Стешин

В сети опубликовали два видеоролика, как ВСУ наносят ракетные удары по пляжу, где отдыхают мирные жители.

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