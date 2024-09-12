Корабли Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов выполнили боевые упражнения в ходе учений "Океан-2024"

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота, дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота, а также фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота выполнили боевые упражнения в ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024".
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