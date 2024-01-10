Танковый экипаж сержанта Очирова сорвал наступление ВСУ

Выполняя боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от бандеровцев, старший сержант Чингис Очиров, участвуя в танковом взводе, остановил продвижение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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