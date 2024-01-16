В Кремле отреагировали на публикации об ужесточении проверок банками КНР

Global Look Press/Xinhua/Si Wei Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после угроз США о вводе вторичных санкций в отношении компаний, сотрудничающих с Россией.