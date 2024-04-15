Чеснок, курица и еще 4 продукта, которые сотрут морщины с лица и помогут коже сиять

В борьбе со старением способны помочь не только процедуры у косметолога и грамотный уход. Попробуйте добавить в свой рацион некоторые продукты, которые есть в каждом магазине — результат не заставит долго ждать.
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