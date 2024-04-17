Власти Братска отметили достижения лидера в области деревообработки

В честь 15-летия успешной деятельности одного из ведущих предприятий в сфере комплексной переработки древесины в Сибири, ООО «ДеКом», визит с поздравлениями на производство совершили мэр Братска Сергей Серебренников и председатель Городской Думы Лариса Павлова, сообщается на сайте администрации Братска.
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