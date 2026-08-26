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Сноб

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Большое интервью с Игорем Бутманом

Большое интервью с Игорем Бутманом

Для проекта «Люди эпохи» самый известный российский джазмен рассказал «Снобу», почему уезжал из Советского Союза, чему российским музыкантам стоит поучиться у зарубежных коллег и может ли музыка оставаться носителем национального кода.

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