Игорь Ивин: Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!Поздравляем вас с Днем Сухопутных войск Российской Федерации!Во все времена сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны.
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