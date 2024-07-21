Экономист Кричевский: после продажи квартиры ипотечник может не погасить долг

Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация — в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.
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