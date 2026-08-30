Лавров обвинил Запад в незаконных санкциях против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытках подорвать права России в международном сотрудничестве через незаконные санкции.
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