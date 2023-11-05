Жители Петрозаводска стали главными героями нового проекта Первого канала «Играем свадьбу». Зачем невесте на торжество нужно готовить два головных убора? Что такое лемби и зачем его накопление до свадьбы? В чем сакральный смысл «девичьей бани» за день до бракосочетания? Сколько полотенец необходимо соткать невесте перед свадьбой для благополучной семейной жизни? Почему гостям праздника важно иметь […] Запись На Первом канале рассказали о традициях карельской свадьбы впервые опубликована на сайте karelia.