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Продлевать будете? США пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Продлевать будете? США пытаются убедить Россию не заканчивать СВО

Все последние телодвижения США на российском направлении начинают складываться в довольно понятную конструкцию.

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