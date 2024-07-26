Бизнесмен Оскар Хартманн, основатель и партнер Hartmann Holdings, Fastlane Ventures, Simile Ventures Partners и HR CAPITAL LARIX, не просто достиг впечатляющих бизнес-результатов (занял 18-е место среди топ-бизнес-ангелов мира за десять лет по версии CBINSIGHTS) в 2023 году, но и выстроил свою жизнь вокруг принципов «динамического баланса».