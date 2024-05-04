Выборы заставляют Париж и Лондон рисковать на Украине

Эксперты объяснили значение милитаристской риторики Лондона и Парижа @ AP/TASS Tекст: Евгений Поздняков Лондон намерен предложить Киеву столетнее сотрудничество и счел приемлемым удары британским оружием по российской территории.
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