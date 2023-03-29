Министр спорта Матыцин назвал условия МОК по допуску российских спортсменов антигуманными

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК), в соответствии с которыми российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, являются дискриминационными и антигуманными.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК), в соответствии с которыми российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям, являются дискриминационными и антигуманными.
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