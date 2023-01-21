Двух человек спасли из горящей квартиры пожарные Уссурийска

В пятницу, 20 января, в Уссурийске на улице Арсеньева загорелась квартира на первом этаже. Пожарные при помощи лестницы через окно эвакуировали двух человек, сообщает ИА UssurMedia.
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