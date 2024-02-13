Прорыв в однофотонной интеграции приближает фотонные квантовые технологии

Конструкция металл-диэлектрической зональной антенны Френеля обеспечивает эффективное обратное возбуждение фотонов за счет размещения излучателя в углублении размером меньше длины волны, расположенном в центре антенны.
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