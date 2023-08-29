ФОТО: ШИ ПЭН/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ В сгоревшем городе гавайского острова Мауи было 3000 учащихся школ.
ПОТОМУ ЧТО ЭТА БЫЛА НЕ ЭЛИТА: В США ЗАЖИВО СГОРЕЛИ 2400 ДЕТЕЙ. ВЛАСТИ ПЛЕВАТЬ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
То, что произошло с гражданами США могло бы и порадовать, но радости нет и в помине, это какой то УЖАС, особенно то, что это были ДЕТИ!!! Если бы сгорели или еще как околели рейнждеры, морпехи, "морские котики".... США, то можно было бы и порадоваться. Но это были дети!!!! И они погибли. Но больше всего вызывает негодование(мягко говоря) это поведение их президента Байдена. Возникает закономерный вопрос - А ОН ВООБЩЕ ЧЕЛОВЕК?
Ответить
22 час.
Раскольников
Радоваться мученической смерти кого бы то ни было,будь то рейнджеры или морпехи- это сатанизм. Не по-христиански это...
Ответить
22 час.
AB
Anlrey Boracow
Может радоваться смерти вооруженных врагов и не очень прилично, но грустить о ней именно их еще более не прилично.
Ответить
21 час.
Свежие комментарии