ПОТОМУ ЧТО ЭТА БЫЛА НЕ ЭЛИТА: В США ЗАЖИВО СГОРЕЛИ 2400 ДЕТЕЙ. ВЛАСТИ ПЛЕВАТЬ

AB

Anlrey Boracow

То, что произошло с гражданами США могло бы и порадовать, но радости нет и в помине, это какой то УЖАС, особенно то, что это были ДЕТИ!!! Если бы сгорели или еще как околели рейнждеры, морпехи, "морские котики".... США, то можно было бы и порадоваться. Но это были дети!!!! И они погибли. Но больше всего вызывает негодование(мягко говоря) это поведение их президента Байдена. Возникает закономерный вопрос - А ОН ВООБЩЕ ЧЕЛОВЕК?