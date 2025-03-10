Список звёзд, которых могут выгнать из США за травлю Трампа

Актриса Мария Машкова, проживающая в США, разместила в соцсетях карикатуру на президента Дональда Трампа, добавив к ней песню "Гудбай, мой диктатор!" Это вызвало вопросы: кто ещё из российских эмигрантов критиковал американского лидера и могут ли их за это депортировать?В конце 2023 года Мария Машкова, дочь народного артиста России Владимира Машкова, написала в Instagram*, что получила гражданство США и теперь имеет право участвовать в выборах.