Захарова заявила о готовности США игнорировать последствия конфликта в космосе

Власти США готовы игнорировать катастрофические последствия, которые наступят для человечества в случае возникновения вооружённого конфликта в космосе.
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