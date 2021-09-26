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Самолёт Azur Air экстренно сел в Краснодаре после удара молнии

Самолёт Azur Air экстренно сел в Краснодаре после удара молнии

Пассажиры рассказали, что при заходе на посадку была сильная облачность и дождь.фото: freepik.com Самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара после удара молнии.

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