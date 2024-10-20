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Моторист объяснил, безопасна ли работа ДВС на холостом ходу

Как сообщает издание NaAvtotrasse, многие автолюбители считают, что при низких оборотах двигателя поршневая группа может недостаточно смазываться маслом, что якобы приводит к образованию задиров и ускоренному износу деталей.

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