Моторист объяснил, безопасна ли работа ДВС на холостом ходу

Как сообщает издание NaAvtotrasse, многие автолюбители считают, что при низких оборотах двигателя поршневая группа может недостаточно смазываться маслом, что якобы приводит к образованию задиров и ускоренному износу деталей.
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