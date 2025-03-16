Трамп делает Америку великой. Штаты атаковали объекты в городах Таиз и Саада. Более 30 человек погибли, около 100 человек пострадали.
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Трамп делает Америку великой. Штаты атаковали объекты в городах Таиз и Саада. Более 30 человек погибли, около 100 человек пострадали.
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