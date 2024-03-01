Ветеринар рассказала, как кормить кошку, чтобы у нее не было мочекаменной болезни и панкреатита

Правильное питание питомца – одно из условий, что он будет здоров. О том, на что обратить внимание при выборе рациона для кошек, рассказала ветеринарный врач Юлия Богданова, заведующая Советской государственной ветклиникой.
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