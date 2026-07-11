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FiNE NEWS

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FAA одобрило первый этап сертификации гибридно-электрического самолета Electra EL9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило согласование первого этапа проверки документации по гибридно-электрическому самолету Electra EL9, что позволяет проекту перейти к следующему этапу сертификации.

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