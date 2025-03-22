Блогерство включат в ОКВЭД.

Деятельность блогеров с 1 мая будет официально зафиксирована в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД)Как и ожидалось, одним только налогом на рекламу дело не ограничится и экономический контроль над блогосферой будет усилен.
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