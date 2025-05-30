У Meta AI теперь 1 млрд активных пользователей в месяц

Meta AI теперь имеет миллиард активных пользователей в месяц во всех своих приложениях, заявил генеральный директор Марк Цукерберг на ежегодном собрании акционеров компании в среду, как впервые сообщил CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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