Border Czar Warns New York City That 'ICE Surge' Is Coming, Enforcement Expanding Authored by Bryan Hyde via American Greatness, Federal Border Czar Tom Homan has announced that an unprecedented surge of Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents is coming to New York City in response to the city’s sanctuary policies.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии