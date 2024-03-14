Эти 15 хитростей — незаменимы. Даже не знаю, что бы я без них делала!

Никто не будет спорить: хитрость женщин не имеет границ. Какие же мы изобретательные существа! Сталкиваясь с мелкими бытовыми неприятности, можем придумать тысячу неординарных решений… Не устаю восхищаться женской находчивостью и с успехом пользуюсь ею! Надеюсь, тебе тоже при случае помогут эти ….
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