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Царьград

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Экс-адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 лет за экстремизм

Экс-адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 лет за экстремизм

Петушинский суд во Владимирской области вынес приговор бывшим адвокатам Навального: Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину за участие в экстремистском сообществе.

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