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Кошачий цирк без билета

Кошачий цирк без билета

Пушистые любимцы способны оказаться в эпицентре внимания, даже не сдвинувшись с места.Чтобы сделаться звездой дня, кошке хватит одного неловкого движения, попытки втиснуться в узкую щель или внезапного приступа энергии.

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