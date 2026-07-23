Женские страсти
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Женские страсти

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«Я оставила коммент в соцсетях, а работодатель принялся публично меня обсуждать»: история от первого лица

«Я оставила коммент в соцсетях, а работодатель принялся публично меня обсуждать»: история от первого лица

Айтен Агаева — автор, спикер и эксперт в области брендинга и коммуникаций. В этой колонке она рассказывает, как один комментарий в интернете превратился в публичный конфликт и заставил ее по-новому взглянуть на рабочие границы, корпоративную культуру и цену собственного голоса.

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