Глава ФОМС: участники спецоперации могут проходить медреабилитацию без ограничений по времени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Бойцы СВО могут проходить медицинскую реабилитацию в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) столько времени, сколько необходимо для полного выздоровления или лечения.
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