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«Носек» стал «Носиком»: фамилию актёра Валерия Носика дала ошибка паспортистки

«Носек» стал «Носиком»: фамилию актёра Валерия Носика дала ошибка паспортистки

В Малом театре Валерия Носика знали как человека, который не опаздывает. Но 4 января 1995 года он не пришёл на утреннюю репетицию.

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